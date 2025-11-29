СМИ сообщили об отстранении Европы от мирного плана США по Украине

Европейские страны отстранены от обсуждения деталей многих аспектов переговоров. Об этом сообщает Bloomberg.

«Европейские страны были отстранены от подробностей многих аспектов переговоров и участвуют только в двусторонних обсуждениях, где их вклад абсолютно необходим на данном этапе, например, в определении гарантий безопасности с США», — говорится в статье.

По словам журналистов, американская сторона говорит о прогрессе в переговорах с Украиной, однако стороны «сталкиваются с теми же препятствиями», что и на предыдущих раунда. Авторы публикации подразумевают, что Украину, скорее всего, устраивает то, что станет «камнем преткновения» для России, и наоборот.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что на Западе существуют два противоположных подхода к разрешению ситуации на Украине. Одни выступают за немедленное начало переговоров, другие — требуют продления боевых действий.

23 ноября в Женеве прошли переговоры украинской и американской делегаций, целью которых было согласование текста плана США по урегулированию конфликта. В обсуждении пунктов мирного договора участвовали госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель американского президента Стивен Уиткофф.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение о передаче России территорий.