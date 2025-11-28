На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, как радовался своей стипендии

Путин вспомнил, как радовался своей повышенной стипендии в 40 рублей
true
true
true
close
Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что в студенчестве получал повышенную стипендию в 40 рублей и «был очень рад этому». Об этом он заявил на V Конгрессе молодых ученых. Трансляция ведется на сайте Кремля.

«Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и был очень рад этому», — сказал президент.

Глава государства отметил, что сейчас «другая жизнь, другие требования», и выразил надежду, что молодые ученые чувствуют поддержку государства. Он напомнил, что с 2024 года около 1 тыс. аспирантов, в том числе из новых регионов России, получают стипендию в размере 75 тысяч рублей ежемесячно.

Мероприятие стартовало в Научно-технологическом университете «Сириус» 26 ноября. Основная тема Конгресса — «Энергия науки: от знаний к созданию будущего».

«Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

В августе Путин своим указом распорядился давать больше стипендий молодым ученым и конструкторам за прорывные разработки в области вооружений.

Ранее Путин рассказал об учебе в спецшколе КГБ.

Все новости на тему:
Конгресс молодых ученых
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами