Путин рассказал, как радовался своей стипендии

Путин вспомнил, как радовался своей повышенной стипендии в 40 рублей

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что в студенчестве получал повышенную стипендию в 40 рублей и «был очень рад этому». Об этом он заявил на V Конгрессе молодых ученых. Трансляция ведется на сайте Кремля.

«Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и был очень рад этому», — сказал президент.

Глава государства отметил, что сейчас «другая жизнь, другие требования», и выразил надежду, что молодые ученые чувствуют поддержку государства. Он напомнил, что с 2024 года около 1 тыс. аспирантов, в том числе из новых регионов России, получают стипендию в размере 75 тысяч рублей ежемесячно.

Мероприятие стартовало в Научно-технологическом университете «Сириус» 26 ноября. Основная тема Конгресса — «Энергия науки: от знаний к созданию будущего».

В августе Путин своим указом распорядился давать больше стипендий молодым ученым и конструкторам за прорывные разработки в области вооружений.

Ранее Путин рассказал об учебе в спецшколе КГБ.