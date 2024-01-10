Путин ответил на вопрос о своем образовании

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его биография хорошо известна людям. Таким образом глава государства ответил на вопрос о своем образовании, передает РИА Новости.

В среду, 10 января, российский лидер провел встречу с общественниками и жителями чукотского города Анадырь. В ходе мероприятия он подчеркнул, что в его биографии «все просто».

«Школа, университет, правоведение, Ленинградский государственный университет <...> Потом спецшкола КГБ СССР, потом — спецподготовка по линии нелегальной разведки. Потом — спецшкола по линии легальной разведки», — отметил Путин.

Он добавил, что успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук и некоторое время работал «на гражданке». Более того, президент обратил внимание на наличие у себя квалификации плотника четвертого разряда.

По словам российского лидера, он получил соответствующие навыки во время работы в Коми в составе студенческого отряда. Как сказал глава государства, ему пришлось получить разряд, чтобы не остаться без заработной платы.

«По тем временам это было прилично — где-то под тысячу рублей зарабатывали. <...> Не могу сказать, что я получил совсем такую серьезную квалификацию, но формально разряд у меня такой был», — пояснил он.

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