Путин проводит встречу с участниками V Конгресса молодых ученых. Онлайн

Президент также рассказал о росте числа иностранных научных исследователей в России, в частности рост числа аспирантов из Китая составил 25-28%.
«Количество исследователей, аспирантов, докторантов, оно у нас растет, иностранных. Прежде всего мы сейчас фиксируем, конечно, из Китая, но и из других стран. По-моему, из Китая увеличилось количество аспирантов - где-то около 25 или даже 28%», - привел статистику глава государства.
В ходе встречи президент пошутил про продукты с ГМО. «Вы нас не будете кормить генномодифицированной продукцией?» - спросил Путин у директора Института ветеринарной медицины, зоотехники и биотехнологии Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина Анны Гнеуш, занимающейся продуктами микробного синтеза.
«Быка размером с эту комнату нам не будете давать на обед?» — уточнил президент.
Путин — о растущем престиже аграрной науки: «Вопрос ведь - когда мы говорим престижная, не престижная — это еще вопрос, извините, рекламы, это вопрос подачи материала соответствующим образом. На это, конечно, нужно будет обращать внимание».
Путин: все направления ОПК требуют постоянных обновлений и усилий, несмотря на богатый опыт России.
В общей сложности 1 тыс. аспирантов, в том числе из новых регионов России, с 2024 года получают стипендию в размере 75 тысяч рублей ежемесячно, рассказал Путин.
Президент отметил, что сам получал повышенную стипендию. «Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и я был очень этому рад», - отметил он.
Россия будет наращивать взаимодействие в науке с иностранными партнерами, заявил глава государства в начале своего выступления.