Путин проводит встречу с участниками V Конгресса молодых ученых. Онлайн

21:17

Президент также рассказал о росте числа иностранных научных исследователей в России, в частности рост числа аспирантов из Китая составил 25-28%.



«Количество исследователей, аспирантов, докторантов, оно у нас растет, иностранных. Прежде всего мы сейчас фиксируем, конечно, из Китая, но и из других стран. По-моему, из Китая увеличилось количество аспирантов - где-то около 25 или даже 28%», - привел статистику глава государства.