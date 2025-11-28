На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Путин проводит встречу с участниками V Конгресса молодых ученых. Онлайн

Путин встретился с участниками V Конгресса молодых ученых
Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками V Конгресса молодых ученых. Мероприятие стартовало в Научно-технологическом университете «Сириус» 26 ноября. Основная тема конгресса — «Энергия науки: от знаний к созданию будущего». Ей также посвящено пленарное заседание. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:17

Президент также рассказал о росте числа иностранных научных исследователей в России, в частности рост числа аспирантов из Китая составил 25-28%.

«Количество исследователей, аспирантов, докторантов, оно у нас растет, иностранных. Прежде всего мы сейчас фиксируем, конечно, из Китая, но и из других стран. По-моему, из Китая увеличилось количество аспирантов - где-то около 25 или даже 28%», - привел статистику глава государства.

21:12

Сотрудничество государства, бизнеса и ученых призвано развивать технологии — Путин

21:08

В ходе встречи президент пошутил про продукты с ГМО. «Вы нас не будете кормить генномодифицированной продукцией?» - спросил Путин у директора Института ветеринарной медицины, зоотехники и биотехнологии Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина Анны Гнеуш, занимающейся продуктами микробного синтеза.

«Быка размером с эту комнату нам не будете давать на обед?» — уточнил президент.

21:00

Путин — о растущем престиже аграрной науки: «Вопрос ведь - когда мы говорим престижная, не престижная — это еще вопрос, извините, рекламы, это вопрос подачи материала соответствующим образом. На это, конечно, нужно будет обращать внимание».

20:46

Путин: все направления ОПК требуют постоянных обновлений и усилий, несмотря на богатый опыт России.

20:41

В общей сложности 1 тыс. аспирантов, в том числе из новых регионов России, с 2024 года получают стипендию в размере 75 тысяч рублей ежемесячно, рассказал Путин.

Президент отметил, что сам получал повышенную стипендию. «Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и я был очень этому рад», - отметил он.

20:32

Путин: наука, искусство и спорт должны быть вне политики и объединять людей.

20:31

Россия будет наращивать взаимодействие в науке с иностранными партнерами, заявил глава государства в начале своего выступления.

20:30

Встреча с участниками Конгресса молодых ученых вот-вот начнется в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля. Помимо Владимира Путина, в ней участвуют министр науки и высшего образования Валерий Фальков и помощник президента Андрей Фурсенко.

