Путин назвал Орбану место возможного проведения мирного саммита по Украине

Сийярто: Путин заверил Орбана, что мирный саммит по Украине состоится в Венгрии

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном заверил, что если мирный саммит по Украине состоится, то он пройдет в Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Путин заверил Орбана, что если мирный саммит по Украине состоится, то он состоится в Будапеште», — сказал глава МИД Венгрии.

В пятницу Путин во время встречи с Орбаном в Кремле заявил, что был бы рад переговорам с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, если удастся согласовать встречу.

Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Основными темами переговоров станут поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. Орбан заявил, что цель его визита — обеспечить энергоснабжение страны предстоящей зимой. Это уже четвертая встреча лидеров с 2022 года. Что о ней известно — в материале «Газеты.Ru».

Орбан поддерживает регулярные контакты с Путиным, несмотря на позицию Евросоюза. Венгерский премьер три раза встречался с российским лидером с 2022 года, последний раз Орбан посещал Москву летом 2024 года.

Премьер-министр Венгрии неоднократно заявлял, что он выступает за немедленное прекращение огня и мирные переговоры. 22 ноября Орбан призвал Евросоюз поддержать мирные усилия Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и вступить в прямые переговоры с Москвой.

