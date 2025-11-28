На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле назвали того, с кем Россия сейчас ведет переговоры по Украине

Песков заявил, что Россия сейчас ведет переговоры по Украине только с США
Сергей Гунеев/РИА Новости

В Кремле исходят из того, что Россия сейчас ведет переговоры по урегулированию украинского конфликта только с США. Об этом в интервью «Первому каналу» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На этой стадии речь идет о переговорах с американцами», — сказал он.

Пескову задали вопрос, значит ли это, что в Кремле не учитывают резолюции Европарламента о необходимости присоединения ЕС к переговорам.

«Нет, сейчас их нельзя принимать во внимание», — ответил он.

28 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не исключает, что продолжающиеся контакты Москвы и Вашингтона по решению украинского конфликта могут привести к проведению саммита в Будапеште.

В этот же день Песков говорил, что Россия и США обсудят план мирного урегулирования по Украине в Москве на следующей неделе. Он пояснил, что РФ передали параметры согласованного с Киевом американского мирного плана.

На следующей неделе ожидается визит в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным специального посланника президента США Стива Уиткоффа и, возможно, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Ранее на Западе заявили, что Путин выдвинул ультиматум Украине.

