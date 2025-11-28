Путин заявил, что был бы рад встрече с Трампом в Будапеште

Путин заявил Орбану, что был бы рад переговорам с Трампом в Будапеште

Президент России Владимир Путин был бы рад переговорам с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, если удастся согласовать встречу. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле, передает «Интерфакс».

Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по украинскому урегулированию, рассказал Орбан, подчеркнув, что Будапешт заинтересован в успешном завершении мирных инициатив.

«Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду тоже этому очень рад, и хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие», — сказал Путин.

Ранее в Кремле начались переговоры президента России и премьер-министра Венгрии. Основными темами станут поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. Орбан заявлял, что цель его визита — обеспечить энергоснабжение страны на зиму и следующий год.

В Кремле сообщили, что выхода к прессе после переговоров не планируется.

Ранее в Кремле назвали условие для телефонного разговора Путина с Трампом.