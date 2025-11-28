На Западе заявили, что Путин выдвинул ультиматум Украине

Президент России Владимир Путин поставил Украине ультиматум. Об этом пишет Daily Express.

«Российский лидер выдвинул свой ультиматум: «Украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупируют, и тогда боевые действия прекратятся»», — приводит его слова издание.

Авторы материала обратили внимание на следующие слова Путина о том, что если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покинут эти территории, то ВС РФ добьются своих целей военным путем.

После заявления Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил, что Россия не будет называть все детали возможных параметров урегулирования конфликта с Украиной, они будут обсуждаться.

Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода в Бишкеке назвал условие для прекращения боевых действий на Украине. Также он прокомментировал публикации об утечках информации по переговорам с США и назвал ключевой для Москвы вопрос. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

