На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили, что Путин выдвинул ультиматум Украине

Daily Express: Путин поставил Украине ультиматум
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поставил Украине ультиматум. Об этом пишет Daily Express.

«Российский лидер выдвинул свой ультиматум: «Украинские войска уйдут с территорий, которые они оккупируют, и тогда боевые действия прекратятся»», — приводит его слова издание.

Авторы материала обратили внимание на следующие слова Путина о том, что если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покинут эти территории, то ВС РФ добьются своих целей военным путем.

После заявления Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил, что Россия не будет называть все детали возможных параметров урегулирования конфликта с Украиной, они будут обсуждаться.

Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода в Бишкеке назвал условие для прекращения боевых действий на Украине. Также он прокомментировал публикации об утечках информации по переговорам с США и назвал ключевой для Москвы вопрос. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин сообщил о потерях ВСУ на фронте в октябре.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами