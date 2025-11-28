Путин не исключил, что переговоры России и США приведут к саммиту в Будапеште

Путин: контакты РФ и США могут привести к саммиту в Венгрии

Россия не исключает, что продолжающиеся контакты Москвы и Вашингтона по решению конфликта на Украине могут привести к проведению саммита в Будапеште. Об этом на переговорах с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Основными темами переговоров станут поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. Орбан заявил, что цель его визита — обеспечить энергоснабжение страны предстоящей зимой. Это уже четвертая встреча лидеров с 2022 года. Что о ней известно — в материале «Газеты.Ru».

Орбан поддерживает регулярные контакты с Путиным, несмотря на позицию Евросоюза. Венгерский премьер три раза встречался с российским лидером с 2022 года, последний раз Орбан посещал Москву летом 2024 года.

Премьер-министр Венгрии неоднократно заявлял, что он выступает за немедленное прекращение огня и мирные переговоры. 22 ноября Орбан призвал Евросоюз поддержать мирные усилия Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и вступить в прямые переговоры с Москвой.

23 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что отменил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые должны были состояться в Будапеште. Хозяин Белого дома принял такое решение, так как счел, что на встрече не удастся «добиться того, что нужно».

Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин отметил, что проведение саммита в Венгрии без предварительной подготовки было бы ошибкой. Он добавил, что речь идет скорее о переносе переговоров, а не об их отмене.

