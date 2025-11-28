На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров пошутил о своей пропаже

Лавров с иронией сказал журналистам, что все еще пропадает
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос о том, где он пропадал, пошутил, что все еще пропадает. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Такой вопрос главе российского внешнеполитического ведомства озвучили перед началом переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.

«Я пропадаю до сих пор», — сказал Лавров.

В переговорах также участвуют помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.

В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России. Основными темами переговоров станут поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. Орбан заявил, что цель его визита — обеспечить энергоснабжение страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух стран с 2022 года.

В Кремле сообщили, что выхода к прессе после переговоров Путина и Орбана не планируется.

Ранее Орбан ответил на обвинения, что он является «троянским конем» Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами