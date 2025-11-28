Лавров пошутил о своей пропаже

Лавров с иронией сказал журналистам, что все еще пропадает

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос о том, где он пропадал, пошутил, что все еще пропадает. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Такой вопрос главе российского внешнеполитического ведомства озвучили перед началом переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле.

«Я пропадаю до сих пор», — сказал Лавров.

В переговорах также участвуют помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.

В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России. Основными темами переговоров станут поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. Орбан заявил, что цель его визита — обеспечить энергоснабжение страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух стран с 2022 года.

В Кремле сообщили, что выхода к прессе после переговоров Путина и Орбана не планируется.

Ранее Орбан ответил на обвинения, что он является «троянским конем» Путина.