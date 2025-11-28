Стало известно, кто примет участие в переговорах Путина с Орбаном

В переговорах Путина и Орбана в Москве примут участие Ушаков, Новак и Лавров

В переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана примут участие помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщил «Интерфакс».

Таблички с их именами лежат на стульях в помещении, где пройдет встреча президентов двух стран.

В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России. Основными темами переговоров станут поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. Орбан заявил, что цель его визита — обеспечить энергоснабжение страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух стран с 2022 года.

Встреча Путина и Орбана ожидается после 13:00 мск. В Кремле сообщили, что выхода к прессе после переговоров не планируется.

Ранее Орбан ответил на обвинения, что он является «троянским конем» Путина.