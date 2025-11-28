В Кремле не пояснили слова Путина о прекращении боевых действий при отходе ВСУ

Песков: Кремль не будет называть все детали возможных параметров урегулирования

Россия не будет называть все детали возможных параметров урегулирования конфликта с Украиной, они будут обсуждаться. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Все детали мы сейчас не будем называть, и, собственно, президент вчера к этому призвал. Все это будет обсуждаться», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, о каких территориях шла речь в заявлении президента Владимира Путина на пресс-подходе после официального визита в Бишкек, что боевые действия прекратятся, когда украинские войска уйдут с занимаемых территорий.

Президент также отметил, что доработанный план США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не подпишет вариант мирного соглашения с Россией с отказом от территорий.

Ранее Путин заявил, что Россия хочет договориться с Украиной, но это невозможно юридически.