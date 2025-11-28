В Кремле стартовали переговоры Путина и Орбана

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает пресс-служба.

В Telegram-канале опубликовали начало беседы сторон.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что по итогам встречи для прессы подхода не планируется. Будут только ремарки сторон в начале разговора Путина и Орбана.

До этого агентство Reuters писало, что целью встречи будет обеспечение продолжения поставок газа и нефти из РФ в Венгрию. Кроме того, урегулирование на Украине будет на повестке дня в ходе переговоров представителей стран.

25 ноября журналист венгерского издания Direkt36 Сабольч Паньи сообщил, что Орбан планирует посетить Москву 28 ноября для встречи с Путиным.

Предположительно, премьер Венгрии и президент России могут встретиться для обсуждения плана по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

Ранее Орбан счел «смехотворными» заявления о нападении России на Европу.