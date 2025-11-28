В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Орбана

Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном ожидается после часа дня. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Для прессы подхода не планируется. Будут какие-то первые ремарки в открытой части с двух сторон, как это обычно бывает в начале беседы. Больше ничего не планируется», — сказал представитель Кремля.

До этого агентство Reuters писало, что целью встречи будет обеспечение продолжения поставок газа и нефти из РФ в Венгрию. Кроме того, урегулирование на Украине будет на повестке дня в ходе переговоров представителей стран.

25 ноября журналист венгерского издания Direkt36 Сабольч Паньи сообщил, что Орбан планирует посетить Москву 28 ноября для встречи с Путиным.

Предположительно, премьер Венгрии и президент России могут встретиться для обсуждения плана по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Официального подтверждения этой информации от представителей венгерской или российской стороны не было.

Ранее Орбан счел «смехотворными» заявления о нападении России на Европу.