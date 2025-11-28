В Кремле высказались о запуске программы по оснащению ОДКБ оружием России

На данный момент инициатива президента России Владимира Путина об оснащении стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) российским вооружением будет дальше проговариваться. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это было в целом позитивно встречено государственными членами ОДКБ», — заявил он.

По словам представителя Кремля, инициатива была впервые озвучена главой государства в ходе выступления на саммите ОДКБ и требует детального обсуждения.

27 ноября в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе Путин предложил запустить масштабную программу оснащения сил ОДКБ российскими вооружениями, которые, по его словам, доказали свою эффективность в зоне боевых действий.

По его словам, в этом ключе планируется организовать ряд совместных мероприятий по подготовке военного состава и подразделений спецслужб, включая регулярные учения «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск».

Президент добавил, что вопросы развития системы противовоздушной обороны в рамках объединения требуют отдельного внимания.

Ранее Путин призвал страны ОДКБ к готовности отразить агрессию.