Путин отметил важность развития системы ПВО в рамках ОДКБ

Вопросы развития системы противовоздушной обороны в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) требуют отдельного внимания. Об этом в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе заявил президент России Владимир Путин, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Отдельного внимания требуют вопросы развития авиационных сил организации и системы противовоздушной обороны», — сказал глава российского государства.

Также Путин предложил запустить масштабную программу оснащения сил Организации Договора о коллективной безопасности российскими вооружениями, которые, по его словам, доказали свою эффективность в зоне боевых действий.

Президент России 27 ноября принимает участие в заседании саммита ОДКБ. Мероприятие проходит в резиденции «Ынтымак Ордо» в столице Киргизии Бишкеке. Далее запланировано заседание в расширенном составе.

Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке до 27 ноября.

Ранее Путина в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке встретили киргизские богатыри.