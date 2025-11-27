На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин предложил программу по оснащению войск ОДКБ

Путин предложил запустить программу оснащения сил ОДКБ вооружениями из России
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе заседания предложил запустить масштабную программу оснащения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) российскими вооружениями, доказавшими свою эффективность в зоне боевых действий. Его слова приводит ТАСС.

«Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий», — заявил он.

По словам Путина, в этом ключе планируется организовать ряд совместных мероприятий по подготовке военного состава и подразделений спецслужб, включая регулярные учения «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск».

Он добавил, что особого внимания требуют вопросы развития авиационных сил организации и систем противовоздушной обороны (ПВО). Российский лидер добавил, что предстоит сделать многое для улучшения механизмов задействования миротворческих сил.

Путин подчеркнул, что во время председательства России одной из ключевых задач будет развитие сотрудничества стран для обеспечения технологического лидерства ОДКБ в военной сфере.

Президент РФ находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке до 27 ноября.

В рамках рабочей поездки глава российского государства также провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По данным пресс-службы белорусского лидера, переговоры длились 1 час 37 минут вместо запланированных 40 минут

Ранее Путина в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке встретили киргизские богатыри.

