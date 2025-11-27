Путин призвал страны ОДКБ к готовности отразить агрессию

Путин: ОДКБ никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не угрожает другим странам, но должна быть готова к отражению агрессии против стран-членов объединения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, передает РИА Новости.

«Мы никому не угрожаем, но должны быть готовы к отражению любых действий, которые были бы агрессивными в отношении наших стран», — сказал российский лидер.

До этого сообщалось, что Путин в ходе заседания предложил запустить масштабную программу оснащения сил ОДКБ российскими вооружениями, доказавшими свою эффективность в зоне боевых действий.

Президент РФ находится в Киргизии с государственным визитом. Он пробудет в Бишкеке до 27 ноября.

В рамках рабочей поездки глава российского государства также провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По данным пресс-службы белорусского лидера, переговоры длились 1 час 37 минут вместо запланированных 40 минут.

Ранее Путин в Бишкеке поговорил с главами Миноборон России и Белоруссии.