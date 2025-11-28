На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кремль: США передали России новый план Трампа, согласованный с Украиной в Женеве

Песков: США передали РФ новый план, его обсудят на следующей неделе
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

США передали России параметры плана президента США Дональда Трампа, согласованного с украинской стороной на переговорах в Женеве, они будут обсуждаться на следующей неделе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Да. И вот на следующей неделе будут в Москве переговоры», — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова российского президента Владимира Путина.

Накануне Путин на пресс-конференции заявил, что план США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.

Он также рассказал, что американская делегация должна приехать в Москву на следующей неделе.

26 ноября Песков сообщал, что Москва готовится на следующей неделе принять специального представителя президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа.

Ранее в Кремле назвали преувеличенным значение «слива» разговора Уиткоффа и Ушакова.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами