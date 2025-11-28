Кремль: США передали России новый план Трампа, согласованный с Украиной в Женеве

США передали России параметры плана президента США Дональда Трампа, согласованного с украинской стороной на переговорах в Женеве, они будут обсуждаться на следующей неделе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Да. И вот на следующей неделе будут в Москве переговоры», — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова российского президента Владимира Путина.

Накануне Путин на пресс-конференции заявил, что план США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.

Он также рассказал, что американская делегация должна приехать в Москву на следующей неделе.

26 ноября Песков сообщал, что Москва готовится на следующей неделе принять специального представителя президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа.

Ранее в Кремле назвали преувеличенным значение «слива» разговора Уиткоффа и Ушакова.