Путин допустил достижение договоренностей по Украине на основе плана США

Путин: план США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей

Президент России Владимир Путин выразил согласие с тем, что план США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей. Трансляцию его пресс-конференции ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Глава государства рассказал, что после его встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске был сформирован перечень возможных мирных договоренностей из 28 пунктов. По словам Путина, положения из этого списка обсуждались еще до российско-американских переговоров.

«После этого состоялись переговоры в Женеве между американской делегацией и украинской делегацией. Они, как я понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на четыре отдельных составляющих. Нам это все было передано. В целом, мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей», — сказал президент России.

Путин в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом, в ходе которого он провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, главой Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также вдоль ковровой дорожки установили традиционные юрты.

Ранее Лукашенко поддержал Россию в процессе урегулирования на Украине.