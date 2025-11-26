В Кремле назвали преувеличенным значение «слива» разговора Уиткоффа и Ушакова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что влияние «утечки» якобы имевшего место разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым на мирный процесс на Украине преувеличено.

«Я бы не стал преувеличивать деструктивное значение этих «сливов», — сказал пресс-секретарь.

Представитель Кремля отметил, что сам президент США Дональд Трамп косвенно высказался в защиту Уиткоффа.

«Если абстрагироваться от того, правда это или неправда, ничего там страшного такого нет», — добавил Песков.

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф в октябре предложил российской стороне совместно поработать над планом по урегулированию конфликта на Украине, похожим на тот, что был разработан для Газы, утверждает Bloomberg. По его данным, такую идею чиновник высказал в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, который состоялся 14 октября. Затем этот вопрос якобы обсудили Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который предложил неофициально передать Вашингтону российский вариант документа. Дмитриев назвал публикацию фейком, Ушаков заявил, что разговоры «кто-то сливает, кто-то подслушивает», однако делает это не Россия. Что о беседах говорят в США — в материале «Газеты.Ru».

