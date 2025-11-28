Рябков рассказал о контактах России и США по «раздражителям»

Контакты России и США по «раздражителям» носят регулярный характер. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, взаимодействие по раздражителям идет по согласованному с Вашингтоном дипломатическому каналу на рабочем уровне. Это делается в интересах поиска взаимоприемлемых «развязок» по конкретным направлениям.

«Это обычная дипломатическая практика. Шумиха здесь не нужна», — отметил Рябков.

26 ноября заместитель руководителя МИД РФ заявил, что российская сторона проявляет должное терпение в диалоге с Соединенными Штатами.

Рябков добавил, что отношения между Россией и США находятся на ранней стадии нормализации. Он отметил, что данные тенденции не говорят о том, что успех гарантирован.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что отношения с Соединенными Штатами выстраиваются, однако процесс происходит «тяжело». По его словам, для препятствования развитию отношений в СМИ делаются различные вбросы о контактах представителей двух стран.

Ранее Захарова сделала заявление о контактах России и США по Украине.