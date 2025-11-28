На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рябков рассказал о контактах России и США по «раздражителям»

Рябков: контакты России и США по раздражителям носят регулярный характер
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Контакты России и США по «раздражителям» носят регулярный характер. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, взаимодействие по раздражителям идет по согласованному с Вашингтоном дипломатическому каналу на рабочем уровне. Это делается в интересах поиска взаимоприемлемых «развязок» по конкретным направлениям.

«Это обычная дипломатическая практика. Шумиха здесь не нужна», — отметил Рябков.

26 ноября заместитель руководителя МИД РФ заявил, что российская сторона проявляет должное терпение в диалоге с Соединенными Штатами.

Рябков добавил, что отношения между Россией и США находятся на ранней стадии нормализации. Он отметил, что данные тенденции не говорят о том, что успех гарантирован.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что отношения с Соединенными Штатами выстраиваются, однако процесс происходит «тяжело». По его словам, для препятствования развитию отношений в СМИ делаются различные вбросы о контактах представителей двух стран.

Ранее Захарова сделала заявление о контактах России и США по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами