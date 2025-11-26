Ушаков оценил процесс выстраивания отношений с США

Ушаков: отношения с США выстраиваются тяжело, в том числе телефонными контактами

Отношения с Соединенными Штатами выстраиваются, однако процесс происходит «тяжело». Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Они [отношения РФ и США] сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело. Выстраиваются путем такого рода контактов, в том числе по телефону», — сказал Ушаков.

Вбросы в СМИ о возможных контактах представителей двух стран делаются для того, чтобы помешать выстраиванию отношений Москвы и Вашингтона, заявил помощник главы государства.

До этого агентство Bloomberg распространило информацию о документе неясного происхождения, в котором, как утверждается, представители России обсуждали с американцами мирный план, который США должны были «представить как свой». После этого спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг публикацию агентства Bloomberg о наличии записи телефонных переговоров с участием помощника президента РФ Юрия Ушакова и американского представителя Стива Уиткоффа.

