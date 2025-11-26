На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ушаков оценил процесс выстраивания отношений с США

Ушаков: отношения с США выстраиваются тяжело, в том числе телефонными контактами
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Отношения с Соединенными Штатами выстраиваются, однако процесс происходит «тяжело». Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Они [отношения РФ и США] сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело. Выстраиваются путем такого рода контактов, в том числе по телефону», — сказал Ушаков.

Вбросы в СМИ о возможных контактах представителей двух стран делаются для того, чтобы помешать выстраиванию отношений Москвы и Вашингтона, заявил помощник главы государства.

До этого агентство Bloomberg распространило информацию о документе неясного происхождения, в котором, как утверждается, представители России обсуждали с американцами мирный план, который США должны были «представить как свой». После этого спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг публикацию агентства Bloomberg о наличии записи телефонных переговоров с участием помощника президента РФ Юрия Ушакова и американского представителя Стива Уиткоффа.

Ранее в США заявили об уверенности Путина в вопросе Донбасса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами