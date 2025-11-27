Захарова сделала заявление о контактах России и США по Украине

Захарова: Россия сообщит, когда контакты по плану США будут запланированы

Москва сообщит, когда контакты РФ и США по дипломатической линии с обсуждением плана по урегулированию конфликта на Украине будут запланированы. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет ТАСС.

«Если у нас появится информация, которой мы сможем с вами поделиться, мы обязательно это сделаем», — пообещала Захарова.

Также она высказалась об утечках информации и вбросах, связанных с обсуждением мирных инициатив США. По мнению Захаровой, их целью является срыв политико-дипломатических действий и контактов Москвы и Вашингтона.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также связал утечки вокруг мирного плана по Украине с попытками сорвать урегулирование вооруженного конфликта. При этом он призвал общественность не преувеличивать значение подобных публикаций.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заверил, что Россия не занимается «сливом» журналистам закрытых разговоров с иностранными политиками. Он рассказал, что часто разговаривает со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, но содержание этих контактов комментировать отказался, поскольку они носят закрытый характер.

Ранее Трамп прокомментировал слитые разговоры Уиткоффа и Ушакова.