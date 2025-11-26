Рябков заявил о «терпении» России в вопросе контактов с США

Российская сторона проявляет должное терпение в диалоге с Соединенными Штатами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в рамках пресс-конференции.

«Мы понимаем, что не все просто, в том числе с точки зрения внутренней повестки дня в США», — заявил он.

По словам Рябкова, ситуация действительно беспрецедентна и проявляется должное терпение.

В ходе выступления замглавы МИД добавил, что отношения между Россией и США находятся на ранней стадии нормализации. Он отметил, что данные тенденции не говорят о том, что успех гарантирован.

Он также добавил, что России в переговорах по украинскому урегулированию важно придерживаться договоренностей, достигнутых во время саммита с США в Анкоридже.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что отношения с Соединенными Штатами выстраиваются, однако процесс происходит «тяжело». По его словам, для препятствования развитию отношений в СМИ делаются различные вбросы о контактах представителей двух стран.

