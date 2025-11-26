Рябков высказался о стадии нормализации отношений России и США

Рябков: отношения России и США находятся на ранних стадиях нормализации

Отношения между Россией и США находятся на ранней стадии нормализации. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции в Международном выходе пресс-центра «Россия сегодня», передает РИА Новости.

«Взаимоотношения наших с США все еще находятся на ранней стадии процесса нормализации», — заявил он.

По словам Рябкова, данные тенденции не говорят о том, что успех гарантирован.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что отношения с Соединенными Штатами выстраиваются, однако процесс происходит «тяжело». По его словам, для препятствования развитию отношений в СМИ делаются различные вбросы о контактах представителей двух стран.

26 ноября агентство Bloomberg распространило информацию о документе неясного происхождения, в котором, как утверждается, представители России обсуждали с американцами мирный план, который США должны были «представить как свой».

После этого спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг публикацию агентства Bloomberg о наличии записи телефонных переговоров с участием Ушакова и американского представителя Стива Уиткоффа.

