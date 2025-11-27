Рютте назвал страны НАТО «прифронтовыми государствами»

Страны НАТО теперь якобы являются «прифронтовыми государствами» в противостоянии с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Исландии, передает РИА Новости.

«Нам нельзя быть наивными. Мы все — прифронтовые государства. Новые российские ракеты достигают любой части территории НАТО за крайне короткое время», — сказал генсек.

В октябре президент России Владимир Путин ответил на заявление о том, что РФ якобы может напасть на НАТО. По его словам, подобные утверждения являются чушью, поскольку в подобное невозможно поверить.

27 ноября экс-советник Пентагона Дэвид Пайн заявил, что НАТО сожалеет об упущенной возможности по сотрудничеству с Россией, которая сегодня значительно превосходит суммарные показатели блока. В связи с этим, по его словам, Европа начала процесс ремилитаризации и перестройки промышленности.

Ранее Рютте допустил ошибку, говоря о странах — основательницах НАТО.