На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рютте назвал страны НАТО «прифронтовыми государствами»

Рютте: страны НАТО теперь являются прифронтовыми государствами из-за России
true
true
true
close
Wolfgang Rattay/Reuters

Страны НАТО теперь якобы являются «прифронтовыми государствами» в противостоянии с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Исландии, передает РИА Новости.

«Нам нельзя быть наивными. Мы все — прифронтовые государства. Новые российские ракеты достигают любой части территории НАТО за крайне короткое время», — сказал генсек.

В октябре президент России Владимир Путин ответил на заявление о том, что РФ якобы может напасть на НАТО. По его словам, подобные утверждения являются чушью, поскольку в подобное невозможно поверить.

27 ноября экс-советник Пентагона Дэвид Пайн заявил, что НАТО сожалеет об упущенной возможности по сотрудничеству с Россией, которая сегодня значительно превосходит суммарные показатели блока. В связи с этим, по его словам, Европа начала процесс ремилитаризации и перестройки промышленности.

Ранее Рютте допустил ошибку, говоря о странах — основательницах НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами