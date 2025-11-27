НАТО сожалеет об упущенной возможности по сотрудничеству с Россией, которая сегодня значительно превосходит суммарные показатели блока. Таким мнением в эфире YouTube-канала Dialouge Works поделился экс-советник Пентагона Дэвид Пайн.

«Европейские лидеры понимают, что им не по силам сравниться с Россией. Ведь Россия тратит на свои военные нужды больше, чем все 30 европейских стран НАТО, вместе взятые, по паритету покупательной способности. Они могли бы превзойти по производству тяжелой артиллерии всю вместе взятую НАТО примерно в четыре раза», — сказал Пайн.

В связи с этим, по его словам, Европа начала процесс ремилитаризации и перестройки промышленности. Искусственно поддерживаемая якобы угроза от России и интеграция государств советского блока в НАТО сформировали стратегическое упущение в отношениях с Москвой, порассуждал аналитик.

Если бы не расширение Североатлантического альянса, Запад мог бы сотрудничать с Россией в экономическом плане и, вероятно, в сфере безопасности, предположил экс-чиновник Пентагона.

До этого американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что просчеты относительно вступления Украины в НАТО породили катастрофу, за которую ответственен Запад.

