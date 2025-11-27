На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рютте допустил ошибку, говоря о странах — основательницах НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Рейкьявике не смог верно назвать количество стран, которые основали Североатлантический альянс в 1949 году. Об этом пишет ТАСС.

«Насколько я помню, их было 10 в 1949 году», — сказал Рютте.

Однако в зале его немедленно поправили, заявив, что стран — основательниц НАТО было 12. Рютте быстро исправился и согласился с тем, что альянс действительно основали 12 стран.

НАТО было основано в 1949 году 12 странами, в числе которых были США, Канада, Франция, Италия, Бельгия и др. Альянс прошел десять волн расширения, из них три в период холодной войны в 1952, 1955 и 1982 году. Сейчас в НАТО входят 32 страны.

До этого депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал позорным заявление Рютте о подготовке Европы к длительному конфликту с Россией. По словам парламентария, генсек НАТО «своими необдуманными, провокационными и позорными заявлениями сознательно переворачивает все с ног на голову» и целенаправленно подливает масло в огонь.

Шеремет отметил, что Рютте продолжает вводить в заблуждение население стран Запада, пытаясь выстроить из России образ врага, а НАТО ведет политику создания точек напряжения вокруг нее.

Ранее в МИД России заявили о конвульсиях у НАТО.

