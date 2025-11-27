Путин заявил, что РФ и Киргизию объединяют вещи, доставшиеся в наследство от СССР

Путин: РФ и Киргизию объединяют отношение к людям, уважение к культуре и языку

Россию и Киргизию объединяют доставшиеся от СССР вещи, в их числе отношение к людям, а также уважение к культуре и языку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич.

«Еще из Советского Союза нам достались в наследство вещи, которые являются непреходящими», — сказал российский лидер.

26 ноября Путин анонсировал подписание пакета важнейших для России и Киргизии документов. Глава государства уточнил, что эти соглашения коснутся торгово-экономической, миграционной, образовательной и других областей. Он назвал повестку для переговоров «весьма объемной».

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября, его рабочий визит в эту страну завершится 27 ноября. У трапа Путина лично встретил президент республики Садыр Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Пока президенты шли к аэропорту, артисты исполняли русскую народную песню «Калинка-малинка», танцевали и имитировали национальную киргизскую охоту с беркутом и гончими.

У резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке Путина встречали киргизские богатыри.

