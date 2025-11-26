У резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке Путина ждал необычный сюрприз

Президента России Владимира Путина в правительственной резиденции «Ынтымак Ордо» (Дворец единства) в Бишкеке встретили киргизские богатыри. Об этом сообщает ТАСС.

На видео, опубликованном в сети, можно увидеть, что для встречи Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова у Дворца единства выстелили красную ковровую дорожку. Вдоль нее выстроился почетный караул, а также киргизские воины, облаченные в костюмы богатырей.

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия президента РФ в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также вдоль ковровой дорожки установили традиционные юрты.

Пока президенты шли к аэропорту, артисты исполняли русскую народную песню «Калинка-малинка», танцевали и имитировали национальную киргизскую охоту с беркутом и гончими.

26 ноября Путин в сопровождении кавалерийского эскорта прибыл в комплекс «Ынтымак-Ордо», где пройдут его переговоры с Жапаровым. Российский лидер на своем автомобиле «Аурус» подъехал к восточному входу резиденции.

