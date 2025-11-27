На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова сообщила о приглашении Путина посетить Пакистан

Захарова: у Путина имеется приглашение посетить Пакистан
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить Пакистан, а также ряд других стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

По ее словам, о решении на этот счет СМИ будут проинформированы дополнительно по линии администрации президента.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/11/24/27257359.shtml»>сообщил о государственном визите Путина в Киргизию, который проходит с 25 по 27 ноября. В рамках визита в республику российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.

Предыдущая встреча Путина и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифы прошла 2 сентября в Пекине. Тогда премьер Пакистана заявил, что отношения двух стран улучшаются благодаря личной заинтересованности российского лидера.

По словам Шарифа, в 2024 году товарооборот между странами резко вырос в связи с импортом Пакистаном российской нефти. Как отметил премьер, он решительно настроен на укрепление двусторонних связей.

Ранее власти Афганистана запретили импорт лекарств из Пакистана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами