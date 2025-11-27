Захарова сообщила о приглашении Путина посетить Пакистан

Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить Пакистан, а также ряд других стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

По ее словам, о решении на этот счет СМИ будут проинформированы дополнительно по линии администрации президента.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/11/24/27257359.shtml»>сообщил о государственном визите Путина в Киргизию, который проходит с 25 по 27 ноября. В рамках визита в республику российский президент провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также принял участие в саммите ОДКБ.

Предыдущая встреча Путина и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифы прошла 2 сентября в Пекине. Тогда премьер Пакистана заявил, что отношения двух стран улучшаются благодаря личной заинтересованности российского лидера.

По словам Шарифа, в 2024 году товарооборот между странами резко вырос в связи с импортом Пакистаном российской нефти. Как отметил премьер, он решительно настроен на укрепление двусторонних связей.

Ранее власти Афганистана запретили импорт лекарств из Пакистана.