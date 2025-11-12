Афганские власти запретили импорт лекарств из соседней страны

Власти Афганистана запретили импорт лекарственных препаратов из Пакистана в ответ на постоянное блокирование пунктов пропуска на границе. Об этом сообщает портал Alemarah.

«Афганистан в ответ на постоянное блокирование торговых путей запретил импорт пакистанских лекарств в страну, назвав этот шаг мерой по защите экономических интересов страны», — говорится в сообщении.

Для урегулирования расчетов с пакистанскими компаниями и подрядчиками, у которых уже был сделан заказ, установлен трехмесячный срок, отмечает источник.

Недавно замминистра иностранных дел Афганистана Мохаммад Наим заявил, что переговоры представителей Афганистана и Пакистана в Стамбуле не увенчались успехом из-за нереалистичных требований Исламабада.

Отношения между Пакистаном и Афганистаном ухудшились после того, как в ночь с 9 на 10 октября пакистанские военно-воздушные силы нанесли удары по одному из районов Кабула, а также по рынку в афганской провинции Пактика. В ходе атаки были ликвидированы три руководителя пакистанских талибов (движение внесено в список террористических организаций), скрывавшиеся на территории соседнего государства.

Ранее в Афганистане женщин обязали носить паранджу для посещения больниц.