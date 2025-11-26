На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин и Лукашенко встретились в Киргизии

В Бишкеке началась встреча Путина и Лукашенко
В Бишкеке началась встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча двух лидеро проходит в государственной резиденции «Ала-Арча».

Путин в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке до 27 ноября. У главы российского государства также запланировано участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ходе визита Путин провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, по итогам которой было подписано совместное заявление об укреплении союзничества. В программном документе представлены новые масштабные задачи по дальнейшему укреплению связей между Россией и Киргизией на долгосрочную перспективу.

15 ноября сообщалось, что Лукашенко и президент Путин провели телефонный разговор. Известно, что лидеры обсуждали развитие двусторонних отношений, вопросы обороны и безопасности, строительство нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце и ситуацию на границе Союзного государства.

Ранее в Кремле анонсировали неформальную встречу лидеров СНГ в Петербурге.

