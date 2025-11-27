«Ну и слава богу»: Путин о нежелании видеть Россию в G7

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не просилась в G7, ее туда пригласили. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бишкеке, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Сказали «мы вас не ждем». Ну и слава богу», — отметил глава государства.

Путин добавил, что перестал ездить на саммиты G8 еще до украинского кризиса 2014 года. По его словам, Россия никогда не отказывалась и не отказывается от контактов в формате G7 и открыта для взаимодействия.

Тем не менее президент России отметил, что не представляет, как в сегодняшней ситуации будет взаимодействовать с «Большой семеркой».

До этого агентство Reuters писало, что Европа во встречном плане по урегулированию на Украине согласилась на возвращение России в «Группу восьми» (G8) после завершения конфликта. При этом федеральный канцлер Германии высказался против возвращения к сотрудничеству с Россией в формате «Группы восьми».

Канцлер выразил мнение, что у шести участников сегодняшней G7, в отличие от США, нет готовности снова принять Россию в этот круг.

Большая семерка (G7) — группа из семи крупных экономически развитых стран (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США), которые на соответствующем саммите координируют свою политику и обсуждают глобальные экономические и международные вопросы.

Ранее Путин заявил о готовности проработать вопросы стратегической стабильности с США.