На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ну и слава богу»: Путин о нежелании видеть Россию в G7

Путин заявил, что Россия не просилась в G7
true
true
true
close
Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не просилась в G7, ее туда пригласили. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бишкеке, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Сказали «мы вас не ждем». Ну и слава богу», — отметил глава государства.

Путин добавил, что перестал ездить на саммиты G8 еще до украинского кризиса 2014 года. По его словам, Россия никогда не отказывалась и не отказывается от контактов в формате G7 и открыта для взаимодействия.

Тем не менее президент России отметил, что не представляет, как в сегодняшней ситуации будет взаимодействовать с «Большой семеркой».

До этого агентство Reuters писало, что Европа во встречном плане по урегулированию на Украине согласилась на возвращение России в «Группу восьми» (G8) после завершения конфликта. При этом федеральный канцлер Германии высказался против возвращения к сотрудничеству с Россией в формате «Группы восьми».

Канцлер выразил мнение, что у шести участников сегодняшней G7, в отличие от США, нет готовности снова принять Россию в этот круг.

Большая семерка (G7) — группа из семи крупных экономически развитых стран (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США), которые на соответствующем саммите координируют свою политику и обсуждают глобальные экономические и международные вопросы.

Ранее Путин заявил о готовности проработать вопросы стратегической стабильности с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами