Путин заявил о готовности проработать вопросы стратегической стабильности с США

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вместе с США подумать над всеми вопросами стратегической стабильности. Трансляцию его пресс-конференции ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Мы готовы вместе с американской администрацией подумать по всем вопросам, касающимся стратегической стабильности», — сказал глава государства.

22 сентября Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, РФ готова придерживаться еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го.

Путин в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом, в ходе которого он провел встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, главой Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также вдоль ковровой дорожки установили традиционные юрты.

Ранее Путин анонсировал визит делегации США в Москву.