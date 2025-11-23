Reuters: Европа согласилась вернуть РФ в формат G8 после конфликта на Украине

Европа во встречном плане по урегулированию на Украине согласилась на возвращение России в «Группу восьми» (G8) после завершения конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters.

В обнародованном проекта плана говорится, что российскую сторону постепенно будут реинтегрировать в глобальную экономику.

«Россия будет приглашена обратно в G8», — говорится в документе.

До этого федеральный канцлер Германии высказался против возвращения к сотрудничеству с Россией в формате «Группы восьми». Он отметил, что одобрить такую инициативу должны все участники G7. Мерц выразил мнение, что у шести участников сегодняшней G7, в отличие от США, нет готовности снова принять Россию в этот круг.

Газета The Wall Street Journal писала, что если Россия примет план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, с нее снимут санкции и пригласят в «Группу восьми».

21 ноября портал Axios со ссылкой на осведомленные источники писал, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом по поводу американского плана урегулирования конфликта на Украине.

Ранее СМИ сообщили о возросшем влиянии вице-президента США в урегулировании конфликта на Украине.