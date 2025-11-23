На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Канцлер Германии оценил желание участников G7 вернуть Россию в формат

Мерц: шесть участников G7 не согласятся вернуть Россию в формат
true
true
true
close
Sodiq Adelakun/Reuters

Федеральный канцлер Германии высказался против возвращения к сотрудничеству с Россией в формате «Группы восьми» (G8). Об этом сообщает ТАСС.

В рамках пресс-конференции саммита G20 Мерц отметил, что одобрить такую инициативу должны все участники G7.

Канцлер выразил мнение, что у шести участников сегодняшней G7, в отличие от США, нет готовности снова принять Россию в этот круг.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что если Россия примет план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, с нее снимут санкции и пригласят в «Группу восьми».

По данным журналистов, в случае выполнения условия санкции против России отменят «в индивидуальном порядке». Также РФ и США в рамках плана обязуются сотрудничать в области искусственного интеллекта, энергетических сделок и добычи редкоземельных металлов в Арктике.

21 ноября портал Axios со ссылкой на осведомленные источники писал, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом по поводу американского плана урегулирования конфликта на Украине.

Ранее депутат Верховной рады опубликовал мирный план Трампа.

Переговоры о мире на Украине
