Путин высказался о темпах наступления российских войск в зоне СВО

Для российских войск на фронте сохраняется позитивная динамика по всем направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Выступление главы государства транслирует пресс-служба Кремля.

«Из месяца в месяц количество возвращаемых нашими войсками территорий на всех основных направлениях увеличивается, то есть темп движения войск увеличивается», — отметил он.

До этого Путин заявил, что боевые действия на Украине прекратятся, когда войска Киева уйдут с занимаемых позиций. Вместе с тем, глава государства отметил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, имел место список вопросов для обсуждения.

CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

