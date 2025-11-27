На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин раскрыл подробности о выборе делегации США для визита в Москву

Путин: Трамп определит, кто будет представлять США на переговорах в Москве
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп определит, кто будет представлять страну на переговорах с представителями России в Москве на следующей неделе. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин по итогам саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и визита в Киргизию, передает Telegram-канал Кремля.

«Последняя информация вчера была до меня доведена, что президент Трамп принял решение, что все-таки, как и договаривались ранее, а ранее была такая договоренность, встреча предлагается американской стороной в Москве на следующей неделе», — заявил он.

По словам президента, российская сторона всегда открыта к контактам.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что российская сторона готовится на следующей неделе принять специального представителя президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа. В ходе визита планируется обстоятельная встреча Уиткоффа с президентом России.

Согласно информации Bloomberg, в октябре Уиткофф выступил с инициативой о разработке российско-американского плана по урегулированию украинского конфликта, аналогичного тому, который применялся в секторе Газа. Как утверждает агентство, это предложение было озвучено чиновником в ходе беседы с помощником президента РФ Юрием Ушаковым 14 октября.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал имена переговорщиков по Украине.

Переговоры о мире на Украине
