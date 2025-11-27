Путин считает, что некоторые пункты проекта плана по Украине «звучат смешно»

Проект плана мирного урегулирования конфликта на Украине нужно перевести «на дипломатический язык». Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляцию ведет Кремль в Telegram-канале.

«Нужно все положить на дипломатический язык», — сказал глава государства.

В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было. По его словам, имел место список вопросов для обсуждения. Глава государства отметил, что Москва ознакомилась с первоначальным планом президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

