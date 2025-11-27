Путин: никаких проектов мирного договора по Украине не было

Никаких проектов мирного договора по Украине не было, имел место список вопросов для обсуждения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Значит, по поводу проекта договора. Проектов договора не было. Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно», — сказал он.

По словам главы государства, Москва ознакомилась с первоначальным планом президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По данным телеканала, Украина выражает несогласие по трем вопросам. Первый из них — это передача под российский контроль территории Донбасса. Как отметил собеседник CNN, по этому предложению был достигнут «определенный прогресс», однако решение по существу пока не принято.

Второй момент, против которого выступает Киев, это ограничение численности ВСУ до 600 тыс. человек. По словам источника, стороны уже обсуждали новую и более высокую цифру, но Киев еще не согласился на это условие.

И, наконец, третий вопрос — это конституционный отказ от вступления в НАТО. Это положение собеседник телеканала назвал неприемлемым и заявил, что такая уступка создаст «плохой прецедент» и фактически предоставит России право вето в отношении альянса, «членом которого она даже не является».

Ранее американские СМИ сообщил, что в Абу-Даби состоялись переговоры представителей Москвы и Вашингтона, а также Киева, на которых обсуждался обновленный вариант инициативы Трампа по урегулированию украинского конфликта. Однако помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя контакты РФ и США, заявил, что «в Абу-Даби мирный план не обсуждался».

Ранее Путин заявил, что США осознают всю сложность украинского вопроса.