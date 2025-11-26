СМИ слили «запись» разговора Уиткоффа и Ушакова. О чем там говорили и правда ли это?

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф в октябре предложил российской стороне совместно поработать над планом по урегулированию конфликта на Украине, похожим на тот, что был разработан для Газы, утверждает Bloomberg. По его данным, такую идею чиновник высказал в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, который состоялся 14 октября. Затем этот вопрос якобы обсудили Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который предложил неофициально передать Вашингтону российский вариант документа. Дмитриев назвал публикацию фейком, Ушаков заявил, что разговоры «кто-то сливает, кто-то подслушивает», однако делает это не Россия. Что о беседах говорят в США — в материале «Газеты.Ru».

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в октябре провел разговор с помощником российского лидера Юрием Ушаковым, чтобы предложить совместно поработать над новым планом урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил Bloomberg, опубликовав расшифровку беседы. Источник информации агентство не указало.

Как отмечается, разговор произошел 14 октября и продлился чуть больше пяти минут. В ходе него Уиткофф, в частности, давал Ушакову рекомендации по тому, как Владимиру Путину стоит обсудить вопрос урегулирования с Дональдом Трампом. Рекомендации включали организацию разговора Путина и Трампа до визита президента Украины Владимира Зеленского в США и пожелания, чтобы российский лидер поздравил главу Белого дома с заключением мира на Ближнем Востоке.

Уиткофф также предложил разработать мирное предложение по Украине из 20 пунктов, подобное тому, что ранее было представлено по Газе.

«Вот что, по-моему, было бы потрясающе. Возможно, он [Путин] скажет президенту Трампу: знаете, Стив и Юрий обсуждали очень похожий план из 20 пунктов по достижению мира, и это, по нашему мнению, может немного сдвинуть ситуацию с мертвой точки, мы открыты для подобных предложений», — приводит Bloomberg слова Уиткоффа.

После этого Ушаков якобы заявил, что обсудит это со своим «боссом». Зеленский посетил Вашингтон 17 октября, 16-го Путин и Трамп поговорили по телефону.

Затем, как сообщил Bloomberg, состоялся еще один разговор по поводу нового плана урегулирования конфликта. Его 29 октября якобы провели Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В беседе они, как утверждает агентство, обсуждали российский вариант соглашения, который глава РФПИ якобы предложил неформально передать американской стороне на переговорах в Майами.

«Я думаю, мы просто подготовим этот документ с нашей позиции, и я неофициально передам его дальше, дав понять, что все это неофициально. А пусть делают как свой. Я не думаю, что они примут именно нашу версию, но, по крайней мере, она (версия США. — «Газета.Ru») будет максимально к ней близка», — привело агентство якобы слова Дмитриева.

Bloomberg добавил, что не смог выяснить, какими именно предложениями поделилась Москва и как сильно они повлияли на итоговый вариант плана Трампа из 28 пунктов.

Что об этом говорят в России?

Глава РФПИ, комментируя публикацию агентства о его разговоре с Юрием Ушаковым, назвал ее фейком.

«Чем ближе мы подходим к миру, тем отчаяннее становятся поджигатели войны», — заявил Кирилл Дмитриев.

Ушаков же, в свою очередь, отметил, что часто разговаривает с Уиткоффом. На прямой вопрос, является ли беседа фейком, помощник президента не ответил, уточнив, что содержание подобных бесед «никто не комментирует». Что же касается беседы с Кириллом Дмитриевым, Ушаков, комментируя ее, заявил, что может поговорить по телефону с любым человеком.

«Кто-то сливает, кто-то подслушивает, но не мы», — подчеркнул он.

Ушаков заявил, что ряд утечек о телефонных переговорах — фейк, а его разговоры с представителем Трампа носили закрытый характер, никто не должен был их разглашать.

Помощник Путина добавил, что такие публикации появляются для того, чтобы помешать выстраиванию отношений с США, которое дается достаточно тяжело. При этом Ушаков рассказал, что Москве и Вашингтону удалось достигнуть предварительной доверенности о визите в РФ на следующей неделе Стивена Уиткоффа и других американских чиновников, имеющих отношение к украинскому вопросу.

Что говорят в США?

Публикацию Bloomberg также прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что «не слышал об этом», однако назвал подобные беседы «обычным делом».

«Ему (Стивену Уиткоффу. — «Газета.Ru») нужно «продать» это (мирную сделку. — «Газета.Ru») Украине. Ему нужно «продать» Украину России. Это то, что делает переговорщик», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер предположил, что то же самое Стивен Уиткофф говорил и в беседе с Киевом, поскольку переговорщик должен убеждать каждую из сторон в необходимости уступок.