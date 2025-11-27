Путин высказался об учениях по линии спецслужб ОДКБ

Путин: страны ОДКБ будут проводить учения, в том числе по линии спецслужб

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут и дальше продолжать проводить совместные учения, в том числе по линии спецслужб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита и визита в Киргизию, передает Telegram-канал Кремля.

«Будем и дальше, как и делали раньше, проводить соответствующие учения совместные (со странами ОДКБ — прим. ред.) по всем направлениям», — заявил он.

По словам главы государства, это касается не только сотрудничества по линии вооруженных сил, но и работ по линии специальных служб.

До этого в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе Путин заявил, что Россия приложит усилия для дальнейшего наращивания взаимодействия со странами объединения по борьбе с наркотрафиком.

Также глава государства предложил запустить масштабную программу оснащения сил ОДКБ российскими вооружениями, которые, по его словам, доказали свою эффективность в зоне боевых действий.

Президент РФ находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке до 27 ноября.

