Путин в сопровождении кавалерийского эскорта прибыл на переговоры с Жапаровым

ТАСС: Путин на «Аурусе» прибыл на переговоры с Жапаровым

Президент России Владимир Путин в сопровождении кавалерийского эскорта прибыл в комплекс «Ынтымак-Ордо» в Бишкеке на переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Путин на своем автомобиле «Аурус» подъехал к восточному входу резиденции. Машину гостя сопровождал кавалерийский эскорт.

На площади перед входом в комплекс Путина встретил и тепло поприветствовал Жапаров.

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также вдоль ковровой дорожки установили традиционные юрты.

Пока президенты шли к аэропорту, артисты исполняли русскую народную песню «Калинка-малинка», танцевали и имитировали национальную киргизскую охоту с беркутом и гончими.

Позднее Путин и Жапаров возложили венки к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке.

