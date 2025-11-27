Путин пообещал нарастить взаимодействие с ОДКБ по борьбе с наркотрафиком

Путин: Россия усилит взаимодействие со странами ОДКБ по борьбе с наркоторговлей

Россия приложит усилия для дальнейшего наращивания взаимодействия со странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по борьбе с наркотрафиком. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Продолжим проведение антинаркотической операции «Канал» с подключением заинтересованных международных участников», — отметил глава российского государства.

Также Путин предложил запустить масштабную программу оснащения сил ОДКБ российскими вооружениями, которые, по его словам, доказали свою эффективность в зоне боевых действий.

Президент России 27 ноября принимает участие в заседании саммита ОДКБ. Мероприятие проходит в резиденции «Ынтымак Ордо» в столице Киргизии Бишкеке. Далее запланировано заседание в расширенном составе.

Ранее Путина в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке встретили киргизские богатыри.