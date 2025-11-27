Захарова призвала власти Молдавии перестать «дурить народ» и очернять Россию

Москва решительно отвергает обвинения Молдавии в пролете на территории республики якобы российских беспилотников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет ТАСС.

Захарова обратила внимание на то, что молдавские власти уже вторую неделю делятся со всеми «фобиями про некие атаки» дронов, как они утверждают, российского происхождения. Дипломат подчеркнула, что эти обвинения беспочвенны, и Россия не несет угрозы молдавскому народу. Она призвала власти республики перестать заниматься провокациями, отказаться от политики очернения РФ и перестать «дурить свой народ».

«Мы в очередной раз подтверждаем, что Россия уважает суверенитет Молдавии, не намерена создавать угрозы безопасности ее гражданам», — сказала она.

25 ноября полиция Молдавии сообщила об обнаружении беспилотника неизвестного происхождения на крыше одного из домов в республике. БПЛА упал на здание в населенном пункте Нижние Кугурешты района Флорешть, расположенного на севере страны.

Позже молдавский телеканал NordNews сообщил, что дрон, найденный на крыше, пролежал на ней более двух недель. Жители села, где был обнаружен БПЛА, считают, что это какая-то провокация, и не верят, что он прилетел из России.

26 ноября посол РФ в Кишиневе Олег Озеров заявил, что беспилотник, который Молдавия представила в качестве претензии российской стороне, был изначально сбит в Харьковской области. Посол предложил подумать над тем, каким «чудесным образом» БПЛА оказался на крыше дома в Молдавии.

Ранее сообщалось, что Молдавия приобретет системы обнаружения и ликвидации беспилотников.