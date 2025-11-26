Посол России раскрыл происхождение упавшего в Молдавии дрона

Беспилотный летательный аппарат, который якобы упал в Молдавии и в качестве претензии был представлен российской стороне изначально сбили в Харьковской области Украины. Об этом журналистам заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров, его слова приводит ТАСС.

«Любые эксперты вам скажут, что номер этого дрона уже засветился 18 ноября в Харьковской области. И вдруг он чудесным образом оказывается через несколько дней в [районе] Флорешть. Предлагаю подумать над этим», — сказал он после посещения МИД Молдавии, куда его вызывали для дачи объяснений.

Озеров также заявил, что обвинения в принадлежности России к произошедшему не имеют оснований. Посол предостерег власти Молдавии и СМИ от преждевременных выводов и посоветовал ждать результатов расследования.

25 ноября полиция Молдавии сообщила, что на крышу одного из домов в Молдавии упал беспилотник неизвестного происхождения. На фотографии, опубликованной в сети, можно увидеть белый беспилотник самолетного типа.

МИД Молдавии посчитал нарушения воздушного пространства страны «серьезной угрозой безопасности» и нарушением своего суверенитета.

Ранее сообщалось, что Молдавия приобретет системы обнаружения и ликвидации беспилотников.