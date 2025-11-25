На крыше дома на севере Молдавии обнаружили рухнувший беспилотник

В Молдавии на дом сторожа упал неизвестный беспилотник

На крышу одного из домов в Молдавии упал беспилотник неизвестного происхождения. Об этом сообщила полиция республики в Telegram-канале.

По данным источника, БПЛА упал на дом сторожа в населенном пункте Нижние Кугурешты района Флорешть, расположенного на севере страны. На фотографии, опубликованной в сети, можно увидеть белый беспилотник самолетного типа.

На место происшествия были вызваны взрывотехники. С прилегающей территории эвакуировали людей, уточнили правоохранители. Периметр дома оцепила полиция.

До этого МИД Молдавии вызвал российского посла Олега Озерова после падения двух дронов на территории страны. Дипломаты республики назвали нарушения воздушного пространства страны «серьезной угрозой безопасности» и нарушением своего суверенитета.

При этом Озеров заявил, что обвинения в принадлежности России к произошедшему не имеют оснований. Посол предостерег власти Молдавии и СМИ от преждевременных выводов и посоветовал ждать результатов расследования.

Ранее сообщалось, что Молдавия приобретет системы обнаружения и ликвидации беспилотников.