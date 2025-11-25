На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности о дроне, найденном на крыше дома в Молдавии

NordNews: обнаруженный в Молдавии дрон пролежал на крыше дома две недели
true
true
true
close
Telegram-канал Politia Republicii Moldova

Беспилотник, найденный на крыше одного из домов в Молдавии, пролежал на ней более двух недель. Об этом сообщил молдавский телеканал NordNews.

«Жители села со смехом рассказали, что дрон пролежал на крыше сарая охранника местного сада уже больше двух недель. Они считают, что это какая-то провокация, и не верят, что он прилетел из России», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что найденный дрон породил в социальных сетях множество мемов. В частности, авторы публикаций удивились, как беспилотник при падении не повредил шифер на крыше. При этом начальник полиции Молдавии Виорел Чернауцану пояснил, что подобные аппараты после выработки топлива «плавно планируют и совершают мягкую посадку».

Об обнаружении дрона несколькими часами ранее сообщила полиция Молдавии. По данным источника, БПЛА упал на дом сторожа в населенном пункте Нижние Кугурешты района Флорешть, расположенного на севере страны. На фотографии, опубликованной в сети, можно увидеть белый беспилотник самолетного типа.

Ранее на юге Молдавии нашли рухнувший беспилотник.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами