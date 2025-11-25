Появились подробности о дроне, найденном на крыше дома в Молдавии

Беспилотник, найденный на крыше одного из домов в Молдавии, пролежал на ней более двух недель. Об этом сообщил молдавский телеканал NordNews.

«Жители села со смехом рассказали, что дрон пролежал на крыше сарая охранника местного сада уже больше двух недель. Они считают, что это какая-то провокация, и не верят, что он прилетел из России», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что найденный дрон породил в социальных сетях множество мемов. В частности, авторы публикаций удивились, как беспилотник при падении не повредил шифер на крыше. При этом начальник полиции Молдавии Виорел Чернауцану пояснил, что подобные аппараты после выработки топлива «плавно планируют и совершают мягкую посадку».

Об обнаружении дрона несколькими часами ранее сообщила полиция Молдавии. По данным источника, БПЛА упал на дом сторожа в населенном пункте Нижние Кугурешты района Флорешть, расположенного на севере страны. На фотографии, опубликованной в сети, можно увидеть белый беспилотник самолетного типа.

Ранее на юге Молдавии нашли рухнувший беспилотник.